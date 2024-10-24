للمرة الأولى منذ عامين... لقاء يجمع بوتين وغوتيريش

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمرة الأولى منذ عامين، في وقت يواجه فيه دعوات من حلفائه في مجموعة بريكس لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

