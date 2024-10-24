للمرة الأولى منذ عامين... لقاء يجمع بوتين وغوتيريش
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمرة الأولى منذ عامين، في وقت يواجه فيه دعوات من حلفائه في مجموعة بريكس لوضع حد للحرب في أوكرانيا.
ويتوقع أن يبحث بوتين وغوتيريش حرب أوكرانيا ونزاعات الشرق الأوسط خلال اجتماعهما المقرر في اليوم الأخير من قمة مجموعة بريكس بمدينة قازان الروسية، وهو المنتدى الذي تأمل موسكو في أن يساعد في منافسة "هيمنة" الغرب.
وقد نددت الخارجية الأوكرانية باللقاء المرتقب بين بوتين وغوتيريش.