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عربي و دولي

جيش العدو عن استهدافه الصحافيين في حاصبيا: "قيد المراجعة"

2024-10-25 | 18:08
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جيش العدو عن استهدافه الصحافيين في حاصبيا: &quot;قيد المراجعة&quot;
جيش العدو عن استهدافه الصحافيين في حاصبيا: "قيد المراجعة"

زعم جيش العدو الاسرائيلي إن الغارة التي شنها ليل امس على مقر اقامة الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان وادت الى استشهاد ثلاثة صحافيين "قيد المراجعة" .

وزعم جيش العدو في بيان ان الغارة استهدفت "مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة حاصبيا "، وزعم أن عناصر من الحزب "كانوا داخله"، مضيفاً: ""بعد بضع ساعات من الضربة، تم تلقي معلومات مفادها أن صحافيين أصيبوا خلال هذه الضربة. إن الحادث قيد المراجعة".

وكان العدو ارتكب فجر امس مجزرة في حاصبيا حيث شن غارة استهدفت مقر اقامة الصحافيين ما ادى الى استشهاد المصور في قناة الميادين غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا والمصور في قناة المنار وسام قاسم، فيما نجا من الاستهداف الزميلان مراسل الجديد  محمد فرحات والمصور في القناة ايلي ابو عسلي وغيرهم من الصحافيين والمصورين.

جيش العدو عن استهدافه الصحافيين في حاصبيا: "قيد المراجعة"

عربي و دولي

حاصبيا

غارة

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Aljadeed
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