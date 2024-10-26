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عربي و دولي

رسميا.. ايران تعلق على الهجوم الاسرائيلي: نملك الحق بالدفاع عن نفسها وجرائم العدو هي تسبب انعدام الأمن بالمنطقة

2024-10-26 | 07:33
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رسميا.. ايران تعلق على الهجوم الاسرائيلي: نملك الحق بالدفاع عن نفسها وجرائم العدو هي تسبب انعدام الأمن بالمنطقة
رسميا.. ايران تعلق على الهجوم الاسرائيلي: نملك الحق بالدفاع عن نفسها وجرائم العدو هي تسبب انعدام الأمن بالمنطقة

صدر عن وزارة الخارجية الايرانية بيان بشأن العمل العدواني الصهيوني، جاء فيه:

تُدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد عدد من المواقع العسكرية في إيران، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ منع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول.

وكما تم التأكيد عليه مرارا من قبل الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران ترى، مستندةً إلى حقها الأصيل في الدفاع المشروع، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أنها تملك الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الخارجية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدةً على جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لشعبها في سبيل الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، وواعيةً بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الإقليميين، على المسؤولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة في حماية السلام والاستقرار الإقليمي. كما تعرب عن شكرها لجميع الدول المحبة للسلام في المنطقة وخارجها التي أدانت وأبدت استنكارها تجاه العمل العدواني للكيان الإسرائيلي المحتل، في ظل دركها الظروف الحرجة الحالية.

لا شك أن استمرار الاحتلال، والانتهاكات غير القانونية، وجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وعدوانه على لبنان – والتي تتواصل بدعم شامل عسكري وسياسي من أمريكا وبعض الدول الغربية – تشكل السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة.

وتُذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الأطراف في "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" و"اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949"، للتحرك العاجل والجماعي لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل في الوقت ذاته انتهاكاً خطيرا للسلام والأمن الدوليين. وتشدد على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والحرب والعدوان ضد غزة ولبنان، وكبح جماح النزعة الحربية للكيان الصهيوني.
رسميا.. ايران تعلق على الهجوم الاسرائيلي: نملك الحق بالدفاع عن نفسها وجرائم العدو هي تسبب انعدام الأمن بالمنطقة

عربي و دولي

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Aljadeed
الخارجية السورية دانت العدوان الاسرائيلي السافر على ايران

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