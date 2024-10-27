نتنياهو: نعمل وفق خطة منظمة لتقطيع آذرع الأخطبوط الإيراني

أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده في ذروة حرب وجود طويلة وصعبة وتجني منا أثماناً كبيرة.



وأضاف نتنياهو، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى وفقا للتقويم العبري لهجوم 7 أكتوبر، نحن في حرب وجود على 7 جبهات ضد محور الشر بقيادة إيران.

وأكد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول قد فشل، مضيفا: عملنا وفق خطة منظمة لتقطيع آذرع الأخطبوط الإيراني.

وأشار إلى أن الضربة التي نفذتها القوات الجوية التابعة للعدو ضد إيران، السبت، كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها، مهنئا الطيارين ورئيس الأركان ورئيس جهاز الموساد والولايات المتحدة الأميركية.