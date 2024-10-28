كريم خان يدعو لفتح تحقيق في ادعاءات ضدّه
كتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عبر إكس: "في مايو من هذا العام، تم إغلاق ادعاءات طرف ثالث ضدي، والتي تم نقلها إلى الآلية المستقلة للرصد IOM التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، من دون إجراء تحقيق، وذلك بسبب عدم تقديم أي شكوى."
أضاف خان: "نفى الشخص المزعوم أنه تعرض للأذى، وفي ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة التي انتهكت سرية آلية الـIOM وحقوق الشخص المزعوم وحقوقي، فقد قمت بإخطار رئاسة جمعية الدول الأطراف بأنني طلبت من رئيس الآلية المستقلة للرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري تحت مظلة الـIOM في الادعاءات المذكورة والظروف المحيطة بها المتعلقة بالعمليات الرسمية للمحكمة وما يبدو أنه معلومات مضللة."
كما أكد خان أنه سيتعاون مع الاستقصاء، وطلب إنشاء لجنة تحقيق للسماح لها بأداء عملها من دون تدخل، حتى يتسنى لمكتب الادعاء القيام بعمله من دون عوائق.