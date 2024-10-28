كريم خان يدعو لفتح تحقيق في ادعاءات ضدّه



كتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عبر إكس: "في مايو من هذا العام، تم إغلاق ادعاءات طرف ثالث ضدي، والتي تم نقلها إلى الآلية المستقلة للرصد IOM التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، من دون إجراء تحقيق، وذلك بسبب عدم تقديم أي شكوى."



