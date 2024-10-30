مسوّدة مسرّبة لمقترح وقف النار في لبنان.. بنود لإنهاء القتال!
نشرت هيئة البث الإسرائيلية ما تقول أنه نص مقترح لوقف النار بين لبنان وإسرائيل كتبه الموفد الأميركي آموس هوكستين.
يدعو اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان إلى انسحاب إسرائيل خلال 7 أيام من التوقيع عليه؛ ويتعين على لبنان نزع سلاح جميع الجماعات في جنوب لبنان خلال 60 يوماً؛ وتحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الناشئة في عمق لبنان، أي الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى.
ويوجد النقاط التالية:
ويتضمن المقترح وقفاً كاملاً للأعمال الحربية من لبنان وإسرائيل، وأن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تطبيق الاتفاق في الجنوب.
ويلفت المقترح إلى أن "أميركا وقوى دولية ستدعم تعزيز الجيش اللبناني كمّاً ونوعاً".
كما يشير إلى أن إسرائيل تحتفظ بحق التحرّك عسكرياً ضد التهديدات بالتنسيق مع أميركا.
وتنوي إسرائيل والولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الانتهاكات، بما في ذلك أي تهديدات من حزب الله.
كما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في لبنان، مع الإشارة إلى حق إسرائيل في التحرك ضد الانتهاكات إذا فشلت جهود المعالجة.