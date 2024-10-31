نتنياهو: لا أحدد موعدا لنهاية الحرب لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها

وفي حين أشار إلى أنه لا يحدد موعداً لنهاية الحرب، أوضح أنه يضع "أهدافاً واضحة للانتصار فيها"، لافتاً إلى أننا "نعالج أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران".

وفي وقت أعرب عن تقديره بشدة الدعم الأميركي، لفت إلى أنه يقول نعم عندما يكون ذلك ممكناً ولا عند الضرورة، مشيراً إلى أنه "يوجد لإسرائيل حرية عمل كبيرة في إيران أكثر من أي وقت مضى".