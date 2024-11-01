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نبيل بوكيلي للجديد: نحاول الضغط بالعقوبات كي يكف الاسرائيليون عن اعمالهم فاسرائيل دولة استعمارية
2024-11-01 | 15:33
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نبيل بوكيلي للجديد: نحاول الضغط بالعقوبات كي يكف الاسرائيليون عن اعمالهم فاسرائيل دولة استعمارية
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عربي و دولي
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