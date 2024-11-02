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مع اقتراب الانتخابات في بنسلفانيا.. مخاوف من تكرار سيناريو 2020

2024-11-02 | 04:10
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مع اقتراب الانتخابات في بنسلفانيا.. مخاوف من تكرار سيناريو 2020
مع اقتراب الانتخابات في بنسلفانيا.. مخاوف من تكرار سيناريو 2020

أثارت ادعاءات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات في ولاية بنسلفانيا مخاوف من أنه قد يحاول مجددا قلب نتائج الانتخابات إذا قدم أداء سيئا أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقررة، الثلاثاء.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين الرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس هاريس قبل 4 أيام من الانتخابات.

وفي كل تجمع انتخابي، كان ترامب يحث أنصاره على منحه نصرا "أكبر من أن يتم التلاعب به"، ويقول لهم إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي إذا قام الديمقراطيون بتزوير الانتخابات.

 وقد رفض أن يقول ما إذا كان سيقبل النتائج بغض النظر عن النتيجة. وادعى أن عملية التزوير تجري بالفعل، مشيرا إلى ادعاءات مكشوفة أو نظريات ليس لها أي أساس في الواقع.

وقال ترامب في فعالية انتخابية في ولاية أريزونا في وقت متأخر من ليل الخميس: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش. إنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا".

وفي عام 2020، أعلن ترامب فوزه من البيت الأبيض بشكل مبكر. وبدأ محاولات قانونية وسياسية لعكس خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن والتي بلغت ذروتها باقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

والخميس، قال ترامب إن فتح تحقيق في استمارات تسجيل الناخبين في بنسلفانيا يدل على وجود تزوير لأصوات الناخبين.

ويستعد الديمقراطيون بقيادة هاريس لاحتمال أن يحاول ترامب إعلان فوزه في الانتخابات قبل فرز جميع الأصوات، كما فعل في عام 2020.

كما عبر حلفاء ترامب عن مخاوفهم من احتمال مشاركة أعداد كبيرة من غير المواطنين في الانتخابات، على الرغم من أن الأمثلة على حدوث ذلك تكاد لا تذكر.

ومن المقرر أن يشارك ترامب في تجمعات انتخابية في ميشيغن وويسكونسن، في حين تستعد هاريس للمشاركة في فعاليات عدة في ويسكونسن، بما في ذلك توقف في ميلووكي مع مغنية الراب كاردي بي.

وقال ترامب إن على أنصاره أن يتوقعوا فوزا كبيرا في انتخابات الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتخيل خسارته إلا "إذا كانت انتخابات فاسدة".

وأثارت ادعاءات ترامب مخاوف من أنه يستعد لإلقاء اللوم مرة أخرى على تزوير أصوات الناخبين في حالة الخسارة المحتملة في ولاية بنسلفانيا، وهي أكبر الولايات السبع التي من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس: "لقد أمسكنا بهم وهم ينفذون عملية غش كبيرة في ولاية بنسلفانيا".

مع اقتراب الانتخابات في بنسلفانيا.. مخاوف من تكرار سيناريو 2020

عربي و دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

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