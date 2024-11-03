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عربي و دولي

رسالة "متأخرة" من السنوار.. مصادر تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة

2024-11-03 | 01:54
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رسالة &quot;متأخرة&quot; من السنوار.. مصادر تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة
رسالة "متأخرة" من السنوار.. مصادر تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" التالي:

"كشفت مصادر موثوقة لـ "الشرق الأوسط" في غزة، تفاصيل عن العمليات الإسرائيلية التي جرت لمطاردة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، على مدى عام من الحرب في القطاع، وهي مطاردة انتهت بمقتله "صدفة" خلال عملية عسكرية اعتيادية في حي تل السلطان برفح، الشهر الماضي.
وقالت مصادر متعددة من داخل "حماس" ومقربة منها، إن السنوار أرسل إلى عائلته رسالة عن تفاصيل مقتل ابن شقيقه، إبراهيم محمد السنوار، الذي كان يرافقه، وموقع دفنه، لكن الرسالة وصلت بعد يومين من مقتل يحيى السنوار نفسه.
ورسمت المصادر صورة مفصلة لتحركات رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" ومن رافقوه خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت قد اقتربت من الإمساك بالسنوار 5 مرات على الأقل".
 
رسالة "متأخرة" من السنوار.. مصادر تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة

عربي و دولي

الشرق الأوسط

غزة

إسرائيل

يحيى السنوار

حماس

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ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!
08:08

ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

أفاد استطلاع رأي لإبسوس، الشركة العالمية للأبحاث، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، مقابل 46% للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترمب، مما يعكس الاستقطاب الشديد بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين، حيث عبّر 75% منهم عن إحباطهم، مؤكدين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير.

وتُعقد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

08:08

ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

أفاد استطلاع رأي لإبسوس، الشركة العالمية للأبحاث، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، مقابل 46% للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترمب، مما يعكس الاستقطاب الشديد بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين، حيث عبّر 75% منهم عن إحباطهم، مؤكدين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير.

وتُعقد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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