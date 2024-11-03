رسالة "متأخرة" من السنوار.. مصادر تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة

"كشفت مصادر موثوقة لـ "الشرق الأوسط" في غزة، تفاصيل عن العمليات الإسرائيلية التي جرت لمطاردة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، على مدى عام من الحرب في القطاع، وهي مطاردة انتهت بمقتله "صدفة" خلال عملية عسكرية اعتيادية في حي تل السلطان برفح، الشهر الماضي.وقالت مصادر متعددة من داخل "حماس" ومقربة منها، إن السنوار أرسل إلى عائلته رسالة عن تفاصيل مقتل ابن شقيقه، إبراهيم محمد السنوار، الذي كان يرافقه، وموقع دفنه، لكن الرسالة وصلت بعد يومين من مقتل يحيى السنوار نفسه.ورسمت المصادر صورة مفصلة لتحركات رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" ومن رافقوه خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت قد اقتربت من الإمساك بالسنوار 5 مرات على الأقل".