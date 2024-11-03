واشنطن بوست تنقل كلاماً مزدوجاً لبرّي وميقاتي حول وقف النار!

كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله: "أريد وقف إطلاق النار بالأمس، واليوم، وغداً".

وفي إطار المناقشات حول رئيس الجمهورية المقبل، ذكر ميقاتي الحاجة إلى "قائد إجماع" للبنان، محذراً من أن "لبنان معروف بإضاعة الفرص" في ظل الانقسامات السياسية العميقة.

كما نقلت "واشنطن بوست" عن النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، قوله: "العديد من اللبنانيين سعداء بأن حزب الله قد انكسر"، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على "تنوع الطوائف في لبنان" لضمان توازن القوى بين المكونات المختلفة.

وفي سياق الأوضاع الأمنية، أكدت الصحيفة أن القوات المسلحة اللبنانية تسعى للحفاظ على الأمن، حيث أشار أحد القادة العسكريين إلى استعداد الجيش لحماية البلاد، شرط توفر الدعم الدولي وعدم تدخل قوى خارجية.