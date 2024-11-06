ترامب يعلن فوزه بالرئاسة الاميركية: انتصار سياسي تاريخي

أعلن المرشح الجهوري دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الاميركية مشيراً الى انه حقق "فوزاً سياسياً لم تشهده بلادنا من قبل".

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بعد إعلان فوكس نيوز فوزه بالبيت الأبيض: "صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة" واعدا بـ"مساعدة البلاد على الشفاء".

واضاف: "فزت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وتابع ترامب امام انصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية".

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، فقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وتابع: " اليوم انتصار للديمقراطية .. حان وقت الاتحاد لا الانقسام"، مضيفاً: "سأجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأكد الرئيس 49 للولايات المتحدة أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الكونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.