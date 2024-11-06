دعوات لتوحيد المواقف الأوروبية في مواجهة "ترامب".. إليكم ما قاله ماكرون!

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية بالتوحد وتنسيق المواقف في مواجهة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـالانتخابات وعودته إلى البيت الأبيض، فيما يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً تم الترتيب له سريعاً لهذا الشأن اليوم الأربعاء في باريس.