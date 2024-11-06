دعوات لتوحيد المواقف الأوروبية في مواجهة "ترامب".. إليكم ما قاله ماكرون!
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية بالتوحد وتنسيق المواقف في مواجهة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـالانتخابات وعودته إلى البيت الأبيض، فيما يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً تم الترتيب له سريعاً لهذا الشأن اليوم الأربعاء في باريس.
وهنأ ماكرون وشولتس ترامب على فوزه في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء، لكنهما سارعا أيضاً إلى التأكيد على التحديات التي تفرضها سياسته التجارية الحمائية المتمثلة في شعار "أميركا أولا" وخطابه الانعزالي.
وقال شولتس للصحفيين "يتعين على الاتحاد الأوروبي رص صفوفه بإحكام والتصرف بطريقة موحدة". وأضاف أنه وماكرون ينسقان من كثب مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن "برلين وباريس ستعملان من أجل أوروبا موحدة وأقوى ضمن السياق الجديد".