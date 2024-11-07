رئيس المعهد العربي الأميركي جيمس الزغبي للجديد: تم التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب كعقاب للديمقراطيين الذين فشلوا في موضوع غزة ولبنان ففي ميشغان جزء كبير من المجتمع آت من لبنان