هل ينضم جاريد كوشنر الى فريق ترامب في الإدارة الأميركية الجديدة؟

كوشنر كان مستشاراً كبيرًا لترامب خلال فترة ولايته الأخيرة ولعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على "اتفاقيات إبراهام"...

لن يعود صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، إلى البيت الأبيض في الإدارة الجديدة ولكنه قد يقدم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن "اشخاص مطلعين".

ولفتت الصحيفة الى ان كوشنر كان مستشاراً كبيرًا للرئيس المنتخب خلال فترة ولايته الأخيرة ولعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على "اتفاقيات إبراهام"ولعب دورًا رئيسيًا في وضع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وكان كوشنروزوجته، ابنة ترامب إيفانكا، شخصيتين محوريتين في إدارة الرئيس السابق ويعيشان في ميامي منذ ترك منصبه.وكان كوشنر لعب خلال الإدارة الأخيرة لترامب دورًا رئيسيًا في وضع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وأسس كوشنر في عام 2021 صندوق استثماري بقيمة 3 مليارات دولار، Affinity Partners، والذي يتم تمويله بالكامل تقريبًا من قبل المستثمرين الأجانب، بمساهمات كبيرة من صناديق الثروة السيادية الخليجية.

كانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ تحقق في الشركة والرسوم التي تفرضها على العملاء الأجانب. في رسالة في سبتمبر، أثار السناتور الديمقراطي رون وايدن مخاوف من أن صفقات جمع الأموال والعقارات التي يقوم بها كوشنر "تمنح الحكومات الأجنبية نفوذًا على عائلة ترامب".

ونفى كوشنر الاتهامات بوجود تضارب في المصالح، وقال إن شركته تلتزم بجميع اللوائح ذات الصلة.

وكان فريق انتقال ترامب يتطلع إلى الاستعانة بمسؤول كبير في الأمن القومي للعمل على قضايا الشرق الأوسط - ربما مع مدخلات كوشنر.

الى ذلك نقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر، ان هناك شخصين قيد النظر، هما المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيكتوريا كوتس وميغيل كوريا، وهي لواء متقاعد عمل مع كوشنر في اتفاقيات إبراهيم وكان أيضًا ملحقًا دفاعيًا أمريكيًا في أبو ظبي.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كما نقلت الصحيفة، يقود براين هوك، المبعوث السابق لإدارة ترامب بشأن إيران، عملية الانتقال في وزارة الخارجية.

من المتوقع أيضًا أن يتولى كاش باتيل، المسؤول الدفاعي السابق المثير للجدل، دورًا كبيرًا في الأمن القومي، في حين أن عضو الكونجرس مايك والتز ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو من بين أفضل المرشحين لقيادة البنتاغون.



