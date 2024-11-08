الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

هل ينضم جاريد كوشنر الى فريق ترامب في الإدارة الأميركية الجديدة؟

2024-11-08 | 03:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل ينضم جاريد كوشنر الى فريق ترامب في الإدارة الأميركية الجديدة؟
هل ينضم جاريد كوشنر الى فريق ترامب في الإدارة الأميركية الجديدة؟

كوشنر كان مستشاراً كبيرًا لترامب خلال فترة ولايته الأخيرة ولعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على "اتفاقيات إبراهام"...

لن يعود صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، إلى البيت الأبيض في الإدارة الجديدة ولكنه قد يقدم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن "اشخاص مطلعين".
ولفتت الصحيفة الى ان كوشنر كان مستشاراً كبيرًا للرئيس المنتخب خلال فترة ولايته الأخيرة ولعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على "اتفاقيات إبراهام"ولعب دورًا رئيسيًا في وضع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وكان كوشنروزوجته، ابنة ترامب إيفانكا، شخصيتين محوريتين في إدارة الرئيس السابق ويعيشان في ميامي منذ ترك منصبه.وكان كوشنر لعب خلال الإدارة الأخيرة لترامب دورًا رئيسيًا في وضع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وأسس كوشنر في عام 2021 صندوق استثماري بقيمة 3 مليارات دولار، Affinity Partners، والذي يتم تمويله بالكامل تقريبًا من قبل المستثمرين الأجانب، بمساهمات كبيرة من صناديق الثروة السيادية الخليجية.
كانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ تحقق في الشركة والرسوم التي تفرضها على العملاء الأجانب. في رسالة في سبتمبر، أثار السناتور الديمقراطي رون وايدن مخاوف من أن صفقات جمع الأموال والعقارات التي يقوم بها كوشنر "تمنح الحكومات الأجنبية نفوذًا على عائلة ترامب".
ونفى كوشنر الاتهامات بوجود تضارب في المصالح، وقال إن شركته تلتزم بجميع اللوائح ذات الصلة.
وكان فريق انتقال ترامب يتطلع إلى الاستعانة بمسؤول كبير في الأمن القومي للعمل على قضايا الشرق الأوسط - ربما مع مدخلات كوشنر.
الى ذلك نقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر، ان هناك شخصين قيد النظر، هما المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيكتوريا كوتس وميغيل كوريا، وهي لواء متقاعد عمل مع كوشنر في اتفاقيات إبراهيم وكان أيضًا ملحقًا دفاعيًا أمريكيًا في أبو ظبي.
ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كما نقلت الصحيفة، يقود براين هوك، المبعوث السابق لإدارة ترامب بشأن إيران، عملية الانتقال في وزارة الخارجية.
من المتوقع أيضًا أن يتولى كاش باتيل، المسؤول الدفاعي السابق المثير للجدل، دورًا كبيرًا في الأمن القومي، في حين أن عضو الكونجرس مايك والتز ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو من بين أفضل المرشحين لقيادة البنتاغون.

هل ينضم جاريد كوشنر الى فريق ترامب في الإدارة الأميركية الجديدة؟

عربي و دولي

ترامب

كوشنر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شرطة أمستردام: اعتقال 62 شخصا بعد "أعمال الشغب" التي أعقبت مباراة أياكس و مكابي تل أبيب وعثرنا على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهم
قائد الحرس الثوري الايراني: ساحة المعركة الظاهرة متمركزة في منطقة محدودة مثل غزة وشمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان إلا أن امتدادها السياسي يمتد على نطاق دولي واسع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024