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القناة 12 الإسرائيلية: سماع دوي انفجارات في منطقة شارون في محيط تل أبيب
2024-11-08 | 08:23
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القناة 12 الإسرائيلية: سماع دوي انفجارات في منطقة شارون في محيط تل أبيب
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الإسرائيلية:
انفجارات
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