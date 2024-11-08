3 متهمين بقضية إغتيال دونالد ترامب.. ما علاقة إيران؟

أفادة مصادر إنفاذ القانون لشبكة ABC News إن ثلاثة أشخاص اتُهموا بمؤامرة مزعومة لها علاقة بإيران لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب والعديد من المعارضين الإيرانيين.



وقالت المصادر إن فرهاد شاكري وكارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت متهمون بالقتل مقابل أجر، وتم القبض على ريفيرا ولودهولت بينما لا يزال شاكيري طليقا.



ويبدو أن الرجال قد تم تعيينهم من قبل شخص التقوا به في السجن والذي يحتفظ "بشبكة من الشركاء الإجراميين ... لتزويد الحرس الثوري الإيراني بعملاء" لتنفيذ اغتيالات في الولايات المتحدة، وفقًا لوثيقة المحكمة ذات الصلة.