ايران تنفي تورطها بمحاولة اغتيال ترامب

نفت إيران السبت، الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقالت إن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة التي تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "لا أساس لها إطلاقا".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان صادر عن الوزارة أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"
ووصف بقائي تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.
واعتبر إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.
كما أشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، على حد قوله.
وأكد بقائي في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".