جيش العدو: رصدنا إطلاق 25 صاروخا اعترضنا بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن قطر قررت الانسحاب من دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة حماس بأن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه". وأوضح المصدر أن قطر أبلغت كل من إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها، مشيرًا إلى أن الوساطة لن تُستأنف إلا إذا أظهرت الأطراف المعنية رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات.



وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا"، مشيرًا إلى أن قطر قررت تعليق الوساطة حتى يظهر الطرفان استعدادًا حقيقيًا للتفاوض.



من جهته، قال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس يوم السبت إن الحركة لم تتلقَّ أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها في الدوحة، وذلك عقب التصريح الذي أدلى به المصدر الدبلوماسي. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد أي تأكيد أو نفي لما نشره المصدر الدبلوماسي، ولم نتلقَّ أي طلب بشأن مغادرة قطر".