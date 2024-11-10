القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محدد المدة على الحدود الشمالية

وتابع "القناة 12" انه "على الرغم من أهمية الخطوة، إلا أن تفاصيل الاتفاق الناشئ لم يتم الكشف عنها بعد وما زالت المحادثات تجري عبر القنوات الدبلوماسية"، مضيفة: "التقييمات التي تتشكل في إسرائيل تثير سيناريو مفاده أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يتقدم قريبا بقرار دراماتيكي يدعو إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة أو يفرض قيودا صارمة على أنشطة الجيش الإسرائيلي في جميع الساحات . وتشتد المخاوف من مثل هذا القرار الدولي، خاصة في ظل الضغوط السياسية غير المسبوقة التي مارستها إدارة بايدن على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بهدف منع المزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية".