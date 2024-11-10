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عربي و دولي

بضمانات أميركية وروسية.. إليكم بنود الإتفاق التي نقلتها صيحفة "يسرائيل هيوم"

2024-11-10 | 09:16
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بضمانات أميركية وروسية.. إليكم بنود الإتفاق التي نقلتها صيحفة &quot;يسرائيل هيوم&quot;
بضمانات أميركية وروسية.. إليكم بنود الإتفاق التي نقلتها صيحفة "يسرائيل هيوم"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه "سينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأول لمواقع حزب الله في لبنان، إلى خط الحدود الدولية، وستتضمن الاتفاقية ضمانات دولية من الولايات المتحدة وروسيا لمنع إعادة تسليح الحزب، وفي أي حالة انتهاك لـ الاتفاق، يجب على الجيش الاسرائيلي أن يتصرف ردًا على ذلك".

وتابعت الصحيفة، أن "حزب الله سيسحب قواته شمال الليطاني ولن يجدد انتشاره العسكري في المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود مع إسرائيل". 

وأضافت أنه "سيتضمن الاتفاق المعني ضمانات دولية من الولايات المتحدة وروسيا لمنع إعادة تسليح حزب الله في لبنان، وفي هذا الإطار، ستكون سوريا مسؤولة عن منع نقل الأسلحة من أراضيها إلى لبنان، خلافاً للوضع الذي كان سائداً في السنوات التي سبقت الحرب".

ولفتت إلى أنه "في أي حالة انتهاك للاتفاقية، سواء من خلال إعادة تسليح حزب الله، أو الضرر العسكري الذي يلحقه التنظيم بإسرائيل أو الإسرائيليين، يحق للجيش الإسرائيلي العمل ضد الانتهاك أو الرد عليه، ويكون النشاط مدعومًا بدعم دولي".
بضمانات أميركية وروسية.. إليكم بنود الإتفاق التي نقلتها صيحفة "يسرائيل هيوم"

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