بن سلمان يتلقى اتصالاً من بزشكيان.. والنائب الاول للرئيس الايراني يشارك بقمة الرياض اليوم

بدورها اشارت وكالة الانباء الايرانية الى ان الاتصال الهاتفي بين الطرفين تمحور حول العلاقات بين البلدين ، وقد اعربا عن الامل في ان يشهد التعاون بين ايران والسعودية مزيدا من التطور.

وتابعت الوكالة ان بزشكيان اوضح خلال مكالمته مع بن سلمان بأن "كثافة الشؤون التنفيذية في البلاد حالت بينه وبين تلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الاسلامي في الرياض"، مشيراً الى ان النائب الاول له محمد رضا عارف سيشارك في هذه القمة واضاف "لا شك ان تدبير سموكم خلال هذه القمة ستكون له نتائج مؤثرة وملموسة لوقف الجرائم الصهيونية والحرب واراقة الدماء في غزة ولبنان".

كما اعرب بزشكيان عن أمله في تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين اكثر من ذي قبل وفي كافة الصعد نظرا لعزم وارادة قادة البلدين.

من جهته اعتبر ولي العهد السعودي ، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" ان العلاقات الايرانية السعودية الآن في منعطف تاريخي، معربا عن امله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى اعلى المستويات في كافة المجالات.

واوضح بانه سيغتنم فرصة حضور النائب الاول للرئيس الايراني في الرياض وسيجري محادثات معه في هذا السياق.

كما جدد ولي العهد السعودي، تابعت الوكالة، دعوته للرئيس الايراني لزيارة السعودية ردا على دعوة الرئيس بزشكيان له للقيام بزيارة الى ايران، واعرب عن امله بان تتوفر الفرصة لزيارته الى ايران على وجه السرعة.

وفي سياق متصل لفتت "إيرنا" الى ان النائب الاول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" سيتوجه اليوم الى الرياض لحضور القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، مشيرة الى ان عارف سيلقي كلمة امام القمة التي خصصت لبحث العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسبل وقفه.

ولفتت الوكالة الى ان الرئيس الايراني اشاد "بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية"، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.