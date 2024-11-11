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عربي و دولي

قمة الرياض الإستثنائية.. هذا ما جاء في البيان الختامي

2024-11-11 | 14:10
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قمة الرياض الإستثنائية.. هذا ما جاء في البيان الختامي
قمة الرياض الإستثنائية.. هذا ما جاء في البيان الختامي

أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، الإثنين، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان"، مؤكدا ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة":

التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها.

دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطالق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.

الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خالل الألسابيع الماضية.

مطالبة 4 مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفالتهم من العقاب.

رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي.

إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الواليات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيليةعن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.

التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنداد لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.

الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية إلسرائيل لضمان سالمة وأمن قوات حفظ السالم الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة.

قمة الرياض الإستثنائية.. هذا ما جاء في البيان الختامي

عربي و دولي

إسرائيل

القمة العربية الإسلامية

الرياض

السعودية

لبنان

نجيب ميقاتي

الحرب على لبنان

حرب غزة

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عملية دهس تُصيب جنديين إسرائيليين قرب بيت لحم.. وإنتشار أمنيّ بالفيديو
16:27

عملية دهس تُصيب جنديين إسرائيليين قرب بيت لحم.. وإنتشار أمنيّ بالفيديو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني بالقرب من حاجز عسكري غرب مدينة بيت لحم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السيارة اخترقت الحاجز وأصابت الجنديين، بينما لاذ السائق بالفرار.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال أن قواته تقوم بملاحقة المركبة الهاربة وتنتشر في محيط مدينة بيت لحم.

كما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش عزز من وجوده في المنطقة، بما في ذلك بلدة الخضر المجاورة، إثر الحادث.

16:27

عملية دهس تُصيب جنديين إسرائيليين قرب بيت لحم.. وإنتشار أمنيّ بالفيديو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني بالقرب من حاجز عسكري غرب مدينة بيت لحم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السيارة اخترقت الحاجز وأصابت الجنديين، بينما لاذ السائق بالفرار.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال أن قواته تقوم بملاحقة المركبة الهاربة وتنتشر في محيط مدينة بيت لحم.

كما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش عزز من وجوده في المنطقة، بما في ذلك بلدة الخضر المجاورة، إثر الحادث.

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