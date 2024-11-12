أول صورة تُظهر إصابة السفير الإيراني بتفجيرات البيجر

وقبل عودته إلى لبنان، وزعت صور لأماني أظهرت إصابته في العين اليمني واليد اليسري، بعد إجلائه ضمن رحلة شملت عشرات المصابين في تفجيرات البيجر في بيروت ما أظهر جروحاً بالغة خلال تفجير أجهزة النداء (البيجر). وقدمت السلطات الإيرانية روايات متبابينة بشأن الحالة الصحية لأماني.

وتعود آخر صور منشورة لأماني في المستشفى إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش لقائه مع محسن قمي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي الذي زاره في المستشفى.

وظهر السفير أماني في الصورة وقتها بجزء من وجهه، كما أخفى اليدين وبقية أجزاء جسمه، بعد أن نفت طهران إصابة عينيه، وأكدت تضرر يديه بتفجير جهاز البيجر الذي كان يستعمله.

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية، اليوم، أن أماني التقى وزير الخارجية عباس عراقجي قبل توجهه مجدداً إلى بيروت، لإستئناف مهامه.