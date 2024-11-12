الجيش الاسرائيلي يزعم إستهداف مستودع "إنتاج صواريخ" في الشويفات

زعم جيش العدو الإسرائيلي استهداف مستودع "إنتاج صواريخ" في الشويفات.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هيئة الاستخبارات في الجيش قامت ببلورة صورة شاملة عن المواقع المحددة في الضاحية ليتم في الأسابيع الأخيرة شن سلسلة غارات لتفكيكها، خلال الغارات وقعت انفجارات ثانوية عديدة أثبتت وجود أسلحة في المواقع المستهدفة".



وإدعى أفيخاي أنه "تم إنشاء الموقع في قلب حي الشويفات، تحت مجمع سكني يضم حوالي 50 عائلة ويقع على بعد حوالي 85 مترًا من مدرسة، هذا الموقع تم بناؤه لإنتاج مجموعة متنوعة من مكونات الوسائل القتالية ومن بينها صواريخ دقيقة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وتعتبر جزءًا رئيسيًا من مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي تموله إيران".