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عربي و دولي

الخارجية الإيرانية: علينا إدارة خلافاتنا مع الولايات المتحدة

2024-11-13 | 08:09
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الخارجية الإيرانية: علينا إدارة خلافاتنا مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية: علينا إدارة خلافاتنا مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن على طهران العمل على إدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة لخفض تداعياتها.

وأكد أن الخلافات بين البلدين "جوهرية وأساسية للغاية"، مشيرا إلى أن هذه التحديات قد لا يتم حلها على المدى القصير أو حتى المتوسط. لكنه أكد على ضرورة إدارة هذه الخلافات وأضاف: "علينا أن نتصرف بطريقة تقلل التكاليف والتوترات".

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي إن ما تعلنه الولايات المتحدة لا يعد معيارا لإيران لكنه معيار لتصرفاتها.

كما عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الخلافات وطريقة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط قال عراقجي: "أميركا تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار في لبنان لكن دون نتائج فعلية وهذا نفاق أو عجز أو الأمران معا".

الخارجية الإيرانية: علينا إدارة خلافاتنا مع الولايات المتحدة

عربي و دولي

الخارجية الإيرانية

إيران

عباس عراقجي

الولايات المتحدة

أميركا

إسرائيل

لبنان

طهران

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بالصورة - وزير الحرب من القيادة الشمالية: لا لوقف إطلاق النار

زار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس القيادة الشمالية للمرة الأولى برفقة رئيس الأركان وقائد القيادة، حيث أكد في مقر القيادة: «لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نرفع أقدامنا عن الدواسة، ولن نسمح بأي ترتيب لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب - وما فوقها».

وأضاف: "لإسرائيل كل الحق في إنفاذ القانون والتصرف بمفردها ضد أي نشاط إرهابي. وفق تعبيره.

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بالصورة - وزير الحرب من القيادة الشمالية: لا لوقف إطلاق النار

زار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس القيادة الشمالية للمرة الأولى برفقة رئيس الأركان وقائد القيادة، حيث أكد في مقر القيادة: «لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نرفع أقدامنا عن الدواسة، ولن نسمح بأي ترتيب لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب - وما فوقها».

وأضاف: "لإسرائيل كل الحق في إنفاذ القانون والتصرف بمفردها ضد أي نشاط إرهابي. وفق تعبيره.

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