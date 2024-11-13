بلينكن يدعو إسرائيل إلى هدنة "طويلة الأمد"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل، إلى "الموافقة على هدنة إنسانية فعلية وطويلة الأمد في قطاع غزة".

وقال بلينكن في تصريح صحافي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنه "ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة".



وأضاف: "التحديات ضخمة في هذا الإطار، ولكننا نرى حلولا فعلية أيضاً"، مشيراً إلى "هدن إنسانية رافقت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة".



واعتبر أن "نجاح الحملة مردّه الى حصول هدن تكرّرت على مدى أيام، لا فقط على مدى ساعات".



وقال بلينكن إن "تطبيق الإجراءات بشكل كامل ومطوّل أساسي ليكون لها مفعول".