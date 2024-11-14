الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة الغارة الجديدة على منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية
04:53
فيديو - العـدو يُفجّر أحد المساجد في بلدة يارين
03:26
فيديو - الجديد تعاين آثار الدمار في منطقتي برج البراجنة والصفير
03:12
بالصور - قلب نتنياهو الذي "كسره" حزب الله يثير ردود فعل واسعة
03:08
فيديو - لحظة الغارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
2024-11-14 | 01:49
A-
A+
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نائب رئيس الأركان أجرى قبل يومين جولة تفقدية للحدود الشمالية والمنطقة الحدودية في الجولان
"يسرائيل هيوم": وزير الحرب الإسرائيلي يجري حالياً تقييماً للوضع الأمني مع رئيس الأركان ومسؤولين آخرين
القناة 13 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية لا تزال قلقة من إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك رغم نفي نتنياهو ذلك
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 أكتوبر
عربي و دولي
أركان
الجيش
الإسرائيلي:
بالعودة
للوضع
الأمني
أكتوبر
العودة الى الأعلى
صحف أميركية تكشف كواليس لقاء بايدن وترامب
الجيش الإسرائيلي: نائب رئيس الأركان أجرى قبل يومين جولة تفقدية للحدود الشمالية والمنطقة الحدودية في الجولان
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:13
غروسي: المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تتعرض للهجوم
05:13
غروسي: المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تتعرض للهجوم
05:11
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بأفيفيم بالجليل الأعلى
05:11
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بأفيفيم بالجليل الأعلى
04:16
"أ ف ب": المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يعتبر التوصل إلى "نتائج" مع إيران ضرورة لتجنب "الحرب"
04:16
"أ ف ب": المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يعتبر التوصل إلى "نتائج" مع إيران ضرورة لتجنب "الحرب"
يحدث الآن
خاص الجديد
05:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة الغارة الجديدة على منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية
خاص الجديد
05:40
مراسلة الجديد: غارة جديدة وعنيفة جداً على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً محيط المريجة في هذه الأثناء
محليات
05:39
حزب الله: إستهدفنا موقع جل العلام الحدودي بصلية صاروخيّة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة الغارة الجديدة على منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية
13:21
بالفيديو - تنفّس دونالد ترامب البيت الابيض مرة جديدة.. إليكم مقدمة النشرة المسائية
17:42
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية ثانية استهدفت الضاحية الجنوبية تحديداً محيط منطقة حارة حريك
14:02
مراسلة الجديد: غارة ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً بمنطقة حارة حريك
03:30
لحظة بلحظة.. مراسلة الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
2024-09-03
بعد تزايد الإصابات في سوريا.. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن الكوليرا
بالفيديو
بالفيديو
05:25
تهديدات متتالية للضاحية وتطورات على الجبهة الجنوبية.. الجديد في مواكبة مستمرّة
03:30
لحظة بلحظة.. مراسلة الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
03:26
فيديو - الجديد تعاين آثار الدمار في منطقتي برج البراجنة والصفير
02:05
عدوان صباحي على الضاحية الجنوبية
13:21
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024
13:21
بالفيديو - تنفّس دونالد ترامب البيت الابيض مرة جديدة.. إليكم مقدمة النشرة المسائية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:19
للمرة الأولى.. الحزب يستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب
محليات
09:19
للمرة الأولى.. الحزب يستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب
محليات
11:36
بالفيديو - ترامب في جونية.. ومولّعها!
محليات
11:36
بالفيديو - ترامب في جونية.. ومولّعها!
عربي و دولي
12:43
بالصور - تهديد جديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
عربي و دولي
12:43
بالصور - تهديد جديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
محليات
08:42
الجيش الإسرائيلي يزعم "إستهداف" مستودعات أسلحة ومقرات قيادية وبطارية صواريخ لحزب الله في بيروت
محليات
08:42
الجيش الإسرائيلي يزعم "إستهداف" مستودعات أسلحة ومقرات قيادية وبطارية صواريخ لحزب الله في بيروت
محليات
01:23
بالصور - العدو يهدّد من جديد بقصف مبان في الضاحية الجنوبية
محليات
01:23
بالصور - العدو يهدّد من جديد بقصف مبان في الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
08:12
بلينكن يدعو إسرائيل إلى هدنة "طويلة الأمد"
عربي و دولي
08:12
بلينكن يدعو إسرائيل إلى هدنة "طويلة الأمد"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024