الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجمات برية في مناطق جديدة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في هجمات برية على مناطق جديدة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ان "قوات من لواء المغاوير، بما في ذلك جنود من وحدات إيغوز، ماغلان ودوفدفان، تشن غارات برية محدودة ومحددة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة على أهداف جديدة لحزب الله في جنوب لبنان". وزعم الجيش الإسرائيلي انه "في إحدى عمليات المسح، عثر على بنية تحتية تابعة لحزب الله مع قاذفة صواريخ من 32 ماسورة موجهة نحو إسرائيل. كما قال انه "اكتشف العديد من الأسلحة والمعدات القتالية الإضافية، ومصادرة جميع هذه المواد وتدميرها".