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عربي و دولي

"ببندقية صيد".. إسقاط مسيرة انتحارية في سوريا (بالفيديو)

2024-11-14 | 12:28
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&quot;ببندقية صيد&quot;.. إسقاط مسيرة انتحارية في سوريا (بالفيديو)
"ببندقية صيد".. إسقاط مسيرة انتحارية في سوريا (بالفيديو)

تمكن أحد الاشخاص من إسقاط طائرة مسيرة انتحارية بواسطة بندقية صيد الطيور في ريف إدلب شمالي غرب سوريا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إسقاط الطائرة، ومن بين الذين نشروا الفيديو الصحفي السوري بهاء الحلبي، الذي كتب عبر حسابه على أكس: "تحطيم مسيرة انتحارية تابعة لقوات النظام بسلاح الصيد في ريف إدلب". ويعرف هذا النوع من المسيرات الانتحارية باسم طائرات FPV، يتم التحكم بها عن بعد وتعطي بثاً مباشراً للشخص الذي يتحكم بها، من خلال كاميرا خاصة مثبتة عليها. وتبلغ قيمة هذه الطائرة الانتحارية حوالي ألف دولار، وهي مجهزة برؤوس حربية أو متفجرات أخرى، ويصل مداها إلى نحو 10 كيلومترات. وأدى استخدام طائرات FPV في الحرب بين القوات الأوكرانية والروسية إلى تغيير جذري في نمط الحرب الحديثة، وقد انتشرت على مدى الأشهر الماضية الكثير من التسجيلات المصورة التي توثق استخدام الجيش الأوكراني وكذلك الجيش الروسي لهذا النوع من "الطائرات الانتحارية" خصوصا في الهجمات ضد المشاة وبين الانفاق.
 
"ببندقية صيد".. إسقاط مسيرة انتحارية في سوريا (بالفيديو)

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