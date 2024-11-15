بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير

وقال بايدن أثناء لقائه زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في ليما عاصمة البيرو "لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير"، لكنه أضاف أن تحالفهم الثلاثي "بني ليبقى".

كما حذّر بايدن من "التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار" بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغيانغ المسلحة نوويا بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.