هاليفي أجرى جولة على الحدود الشمالية.. وهذا ما قاله لجنود الإحتياط!

صرح المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن "رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي أجرى هذا الأسبوع جولة ميدانية وتقييم الوضع مع كتائب الاحتياط العاملة في قرية كيلا في جنوب لبنان، حضرها قائد قيادة المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، وقادة آخرون".

