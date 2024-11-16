هاليفي أجرى جولة على الحدود الشمالية.. وهذا ما قاله لجنود الإحتياط!
صرح المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن "رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي أجرى هذا الأسبوع جولة ميدانية وتقييم الوضع مع كتائب الاحتياط العاملة في قرية كيلا في جنوب لبنان، حضرها قائد قيادة المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، وقادة آخرون".
وقال رئيس الأركان لمقاتلي الاحتياط: "إن حزب الله يدفع ثمنا باهظاً للغاية، لقد انهارت سلسلة القيادة، وقُتل العديد من العناصر، ودمرت البنية التحتية، وهذه المنظمة ستواصل إطلاق النار، وسنواصل القتال، وسنواصل القتال، تنفيذ الخطط، والذهاب إلى أبعد من ذلك، والهجوم في العمق، وإيذاء حزب الله".