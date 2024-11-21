وزير الخارجية الإسرائيلي يعلّق على قرار الجنائية الدولية!

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر، أن "المحكمة الجنائية فقدت "كل شرعية" بعد مذكرات التوقيف الصادرة عنها في حق رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت".



وكتب جدعون ساعر على منصة إكس "هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها، وإنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفاً التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".



وأضاف أنها "أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق".