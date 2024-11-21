معاريف: الفجوات تضيق والتسوية بين إسرائيل ولبنان باتت قريبة

فقد عقد هوكشتين اجتماعات مكثفة في إسرائيل ولبنان، وأكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "معاريف" أن هناك تقدماً كبيراً قد تحقق في المفاوضات، وأن الفجوات بين الطرفين قد ضاقت في عدة نقاط.

كما أشاروا إلى أن هناك رغبة واضحة لدى كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتدل التقديرات على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى الترتيب النهائي في غضون أسبوعين إلى بضعة أسابيع.

وتشمل التسوية المرتقبة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في لبنان، إلى جانب إنشاء آلية تنفيذية قوية لضمان تنفيذ الاتفاق. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق، إلا أن هناك بعض الثغرات النهائية التي يجب سدها قبل إتمام التسوية، وهو ما يعني أن الاتفاق قد لا يتم في اليوم التالي، رغم قرب التوصل إليه، بحسب الصحيفة.

ومن المتوقع أن يعود هوكشتين إلى الولايات المتحدة قريباً، فيما ستستمر المشاورات بين الطرفين في الأيام المقبلة.