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عربي و دولي

وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

2024-11-22 | 02:31
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وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده
وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ونقلت وكالة "كي" الإيطالية للأنباء عن كروزيتو، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".

وبيّن الوزير الإيطالي أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نتنياهو وغالانت: "على قدم المساواة مع زعيم المهاجمين، القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف" الذي نظم وقاد هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ورأى الوزير أن "قرار الاعتقال" المفترض "لن يكون سياسيا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

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وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

عربي و دولي

إيطاليا

المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو

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