وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

ونقلت وكالة "كي" الإيطالية للأنباء عن كروزيتو، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".

وبيّن الوزير الإيطالي أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نتنياهو وغالانت: "على قدم المساواة مع زعيم المهاجمين، القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف" الذي نظم وقاد هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ورأى الوزير أن "قرار الاعتقال" المفترض "لن يكون سياسيا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

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