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عربي و دولي

"قرار الجنائية الدولية زلزال هزّ العالم".. هكذا علّقت الصحف البريطانية!

2024-11-23 | 16:39
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&quot;قرار الجنائية الدولية زلزال هزّ العالم&quot;.. هكذا علّقت الصحف البريطانية!
"قرار الجنائية الدولية زلزال هزّ العالم".. هكذا علّقت الصحف البريطانية!

تناولت صحيفتان بريطانيتان بالتحليل مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسباباً منطقية" للإعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما أصدرت أيضاً مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

واعتبر جوليان بورغر، كبير مراسلي صحيفة الغارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".

وأفاد، في تحليله، أن "مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت لن يكون لهما تأثير فوري داخل إسرائيل، بل ربما تحشد الدعم الشعبي لرئيس الوزراء".

غير أنه يرى أن "فداحة التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت قد تلقي بوطأتها عليهما مع مرور الوقت، مما يقلص الرقعة التي يتحركان خلالها على الكرة الأرضية"، مشيرا إلى أن "وصمة اتهامهما بأنهما مجرما حرب يصعب التخلص منها".

وزعم أن "مصادقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على المذكرات ستغير إلى الأبد مكانة الهيئة القضائية الدولية في العالم"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة -وهي ليست عضواً فيها- رفضت المذكرتين، وذكرت أنها ستنسق مع شركائها، بما في ذلك إسرائيل، بشأن الخطوات التالية".

أما حلفاء إسرائيل الآخرون -مثل ألمانيا- فسوف ينأون بأنفسهم عن هذا الأمر، ولكنها ستكون لحظة صعبة بالنسبة لحكومة كير ستارمر في بريطانيا، التي من المرجح أن تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن تأييد قرار الجنائية الدولية. لكن مراسل الصحيفة يعتقد أن من شأن تلك الضغوط أن تلحق ضررا بالغا بمصداقية بريطانيا في أنحاء أخرى من العالم.

ورجّح تقرير غارديان أن "تتبنى العديد من الدول الأخرى التي كانت تنظر حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية كأداة من أدوات العالم الغربي، القرار والمحكمة نفسها".

وسيُنظر إلى المحكمة على نطاق واسع، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية، على أنها المدافع الأكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة، وفق المراسل.

ويستبعد بروغر تماماً أن "تؤدي المذكرتان إلى إسقاط نتنياهو أو حتى إضعافه"، لافتاً إلى أن "هذا أمر بالغ الأهمية، ذلك أن العديد من المراقبين يعتقدون أن الحرب في غزة ستستمر طالما أنه متمسك بالسلطة".
"قرار الجنائية الدولية زلزال هزّ العالم".. هكذا علّقت الصحف البريطانية!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

يواف غالانت

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وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها.

وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية.

وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة
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06:24

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

06:24

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

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