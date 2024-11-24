إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: "عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس".
ووصف البيان مقتل كوغان "بالعمل الإرهابي الشنيع المعادي للسامية"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها "حتى تتحقق العدالة".
وتسفي كوغان، أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية على الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام.