"إعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي" .. هذا ما نشرته صحيفة بريطانية!

توقعت صحيفة أوبزرفر البريطانية، أن "تكون لمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تداعيات هائلة على إسرائيل وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت بريطانيا وحلفاؤها بدعمه".

ورأت هيئة تحرير الصحيفة "في قرار الجنائية الدولية، لمحاكمة سياسيين غربيين منتخبين ديمقراطياً متهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، اختباراً لن يجرؤ المجتمع الدولي على الرسوب فيه".

ووصفت المحاولة بأنها "غير مسبوقة، وضرورية، ونزيهة".