قنصل إسرائيل في نيويوك: الحرب تنتهي عندما يُهزم "حزب الله"

قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس إن "الظروف ليست جاهزة بعد للتسوية مع لبنان لكن المحادثات مستمرة"، إلا أنه قال أن "الظروف ستكون مهيأة عندما يستسلم حزب الله ويعلن أنه سينزع سلاحه".