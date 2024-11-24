قنصل إسرائيل في نيويوك: الحرب تنتهي عندما يُهزم "حزب الله"
قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس إن "الظروف ليست جاهزة بعد للتسوية مع لبنان لكن المحادثات مستمرة"، إلا أنه قال أن "الظروف ستكون مهيأة عندما يستسلم حزب الله ويعلن أنه سينزع سلاحه".
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن أكونيس قوله إن "مفاوضات وقف إطلاق النار تجري مع فريق محدود للغاية في إسرائيل نفسها وفي الولايات المتحدة، وعندما تنضج الأمور، سيتم إطلاع جميع السفارات".
وأضاف إن "الشروط للتوصل إلى اتفاق ستكون جاهزة عندما يستسلم حزب الله ويعلن أنه سينزع سلاحه"، مشيراً إلى أن المحادثات حالياً مستمرة والقرار يبقى لدى مجلس الوزراء.
وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك: "لا توجد حرب أبدية في النهاية ستنتهي. وتنتهي عندما يهزم حزب الله وحماس بالكامل (..) ستكون الظروف مواتية عندما يستسلم حزب الله ويعلن أنه سينزع سلاحه، والأمر نفسه ينطبق على حماس في الجنوب"، وفقاً لتعبيره.