لماذا سارعت إسرائيل لإنهاء الحرب؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير مساء الاثنين أن الدافع الأساسي وراء السعي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان هو القلق من أن إدارة بايدن قد تعكس موقفها وتفشل في استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة.
وأضاف المسؤول: "ما زلنا لا نملك ضمانات بأن هذا لن يحدث، لكن الاتفاق يقلل من احتمالية حدوثه"، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام تبادل الأسرى في غزة، موضحاً أن "هذه فرصة نادرة يجب على إسرائيل السعي إليها بكل قوتها".