لماذا سارعت إسرائيل لإنهاء الحرب؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير مساء الاثنين أن الدافع الأساسي وراء السعي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان هو القلق من أن إدارة بايدن قد تعكس موقفها وتفشل في استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة.