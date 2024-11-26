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عربي و دولي
وزير الحرب الإسرائيلي يؤكد استمرار العمليات على الجبهة الشمالية خلال اجتماعه برئيس الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولين كبار آخرين
2024-11-26 | 08:45
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وزير الحرب الإسرائيلي يؤكد استمرار العمليات على الجبهة الشمالية خلال اجتماعه برئيس الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولين كبار آخرين
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