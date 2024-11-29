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عربي و دولي

إستهداف قوات إسرائيلية بالخليل وبيت لحم

2024-11-29 | 12:56
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إستهداف قوات إسرائيلية بالخليل وبيت لحم
إستهداف قوات إسرائيلية بالخليل وبيت لحم


قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق نار جرت تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل، بينما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم عددا من بلدات وقرى الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش -عبر منصة إكس- أن مسلحين حاولوا إطلاق النار على قوة تابعة للجيش قرب منطقة جبل الخليل، من دون أن يتمكنوا من تحقيق إصابات في صفوف العسكريين، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضحت الإذاعة أن العملية نُفذت باستخدام سيارة نجحت بعد ذلك بالانسحاب، وأن قوات إسرائيلية كبيرة تجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مطلقي النار.
وفي حادث آخر قبل قليل، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن إطلاق نار يستهدف دورية لحرس الحدود الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة دون إصابات.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 9 إسرائيليين -بينهم جنود- في كمين استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة أرئيل شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية. وقالت -في بيان- إن "منفذ العملية البطولية هو الشهيد سامر حسين الذي باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9، جراح 3 منهم حرجة".
إستهداف قوات إسرائيلية بالخليل وبيت لحم

عربي و دولي

إسرائيل

الخليل

بيت لحم

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