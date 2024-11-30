المرصد السوري: غارات على حلب للمرة الأولى منذ 2016

وأشار المرصد إلى أن "الضربات الجوية وعمليات القصف البري، بالإضافة إلى المقاومة المحدودة من قبل الجيش السوري، أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من التنظيمات المسلحة".

وأضاف المرصد أن "الفصائل المسلحة قد توغلت داخل أحياء مدينة حلب، وسيطرت على غالبية الأحياء والمراكز الحكومية والسجون. في المقابل، انسحب محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية من وسط المدينة، بينما فرت فرق الجيش السوري المقاتلة والتعزيزات إلى منطقة السفيرة".