المرصد السوري: غارات على حلب للمرة الأولى منذ 2016
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية شنت غارات على أحياء مدينة حلب بعد منتصف ليل الجمعة السبت، للمرة الأولى منذ عام 2016. واستهدفت الغارات حي الفرقان قرب حلب الجديدة في الجهة الغربية من المدينة، في وقت تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لـ "الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام".
وأشار المرصد إلى أن "الضربات الجوية وعمليات القصف البري، بالإضافة إلى المقاومة المحدودة من قبل الجيش السوري، أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من التنظيمات المسلحة".
وأضاف المرصد أن "الفصائل المسلحة قد توغلت داخل أحياء مدينة حلب، وسيطرت على غالبية الأحياء والمراكز الحكومية والسجون. في المقابل، انسحب محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية من وسط المدينة، بينما فرت فرق الجيش السوري المقاتلة والتعزيزات إلى منطقة السفيرة".