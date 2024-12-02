"يجب إحتلال القطاع وإقامة مستوطنات فيه".. هذا ما قاله وزير المالية الإسرائيلي!

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً إلى "إحتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه".

وجدد التعبير عن "معارضته لإبرام إتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023".



وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، قال سموتريتش إن "الشيء الصحيح" بالنسبة له هو السيطرة الكاملة على قطاع غزة مكرراً معارضته لأي إتفاق مع حركة حماس سواء لتبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار.



وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "الهدف الأساسي للحرب هو القضاء على تهديد حماس"، وأكد أن "احتلال غزة وإعادة الاستيطان هو من أولوياته المستقبلية وليس جزءا من أهداف الحرب الحالية".



كما عبّر عن رفضه لصفقات "تبادل الأسرى" مؤكدا أن "عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين يجب أن تكون عبر الضغط العسكري" معتبراً ذلك الخيار الأفضل لتحقيق أهداف إسرائيل من الحرب.