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القناة 12 الإسرائيلية: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار سُجّل إطلاق صاروخين من لبنان إلى منطقة جبل دوف
2024-12-02 | 10:18
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القناة 12 الإسرائيلية: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار سُجّل إطلاق صاروخين من لبنان إلى منطقة جبل دوف
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