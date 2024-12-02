مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اختار إطلاق النار على "جبل دوف" حيث لا يوجد سوى مواقع للجيش الإسرائيلي وهي "منطقة متنازع عليها" بالنسبة للبنانيين ولم يطلق النار على المستوطنات الإسرائيلية