مقتل مصور وكالة "د ب أ" أنس الخربوطلي في غارة جوية قرب حماة

قُتل مصوّر وكالة "د ب أ" الألمانية أنس الخربوطلي جراء ضربة شنّتها طائرة حربية قرب مدينة حماة وسط سوريا حيث تدور معارك بين الجيش وفصائل معارضة، بحسب ما أعلنت الوكالة الأربعاء.

وجاء في بيان للوكالة "وثّق مصورنا أنس الخربوطلي الحرب الأهلية في سوريا بلغة بصرية فريدة من نوعها، والآن قُتل الخربوطلي في هجوم بطائرة حربية بالقرب من مدينة حماة السورية.. كان أنس يبلغ من العمر 32 عاماً فقط"، مشيرة الى أن المصوّر الحائز على جوائز عدة، ووري الثرى في إدلب (شمال غرب).

