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الأمم المتحدة: على القادة الجدد في سوريا ضمان عدم تكرار "الفظائع"
الأمم المتحدة: على القادة الجدد في سوريا ضمان عدم تكرار "الفظائع"
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المبعوث الأممي إلى سوريا: الأولوية للحوار وتحقيق الوحدة أثناء بناء سوريا الجديدة
2024-12-08 | 03:12
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المبعوث الأممي إلى سوريا: الأولوية للحوار وتحقيق الوحدة أثناء بناء سوريا الجديدة
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الأولوية
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وتحقيق
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