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أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
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عربي و دولي

حمد بن جاسم للأسد: نصحتك منذ أكثر من 13 عاماً... لكن أخذتك العزة بالإثم

2024-12-09 | 03:46
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حمد بن جاسم للأسد: نصحتك منذ أكثر من 13 عاماً... لكن أخذتك العزة بالإثم
حمد بن جاسم للأسد: نصحتك منذ أكثر من 13 عاماً... لكن أخذتك العزة بالإثم

كتب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عبر حسابه على منصة إكس" تحت عنوان : "ورحل بشار الأسد! " ما يلي:

"ألم أقل لك منذ أكثر من 13 عاماً أن امامك فرصة سانحة لتكتب اسمك ناصعاً في صفحات التاريخ لو رحلت آنذاك عن السلطة بإرادتك، قبل أن تُدَمَّر سوريا ويهجَّر الملايين من أبناء شعبها. لو استمعت للنصيحة يومها ووضعت الأسس الصحيحة لانتقال سلمي للسلطة لبقيت في وطنك مكرماً عزيزاً، ولكن أخذتك العزة بالإثم. وها أنت ترحل على أي حال لأن الثورة لا تنتهي في بضع سنوات، والنتيجة هي نفسها بعد 13 عاما ولكن الخسارة جاءت على حساب سوريا وشعبها وجيشها وتهديم مقدراتها وتهجير أهلها، فانظر أين سيسجل اسمك، ولات حين مندم! وللثوار أتوجه بالنصيحة وأقول عليكم أن تعاملوا كل السوريين بشتى طوائفهم ودياناتهم سواسية بعيدا عن أي ممارسات انتقامية وهدم وتخريب للممتلكات والمقدرات والمؤسسات وخاصة جيش سوريا."
واضاف: "وعليكم أن تلملموا الجراح بسرعة ولا تختلفوا على السلطة فسوريا يجب أن تستعيد دورها الإقليمي والدولي كما ينبغي أن يكون، وكما يليق بها وبتاريخها ومكانتها الحضارية، وكما كانت دائما بلا تهميش أو إقصاء لأي من مكونات المجتمع. وعليكم أن تدركوا وتعلموا أن أمامكم تحديات صعبة إقليمياً ودولياً، ولذلك يجب أن تكونوا جميعاً صفاً واحداً، وأن يكون هدفكم الأساسي هو إعادة بناء وإعمار سوريا التي نعرفها ونحبها. وعليكم أن تتعاملوا مع المجتمع الدولي حسب المعطيات المعروفة والمعاهدات الموثقة. وعليكم كذلك أن تحافظوا على علاقات سوريا المتينة والإيجابية مع دول الجوار والتعامل معها باحترام حسب الأصول حتى تتجنبوا أي تدخلات خارجية وتستطيعوا العمل لبناء سوريا من جديد. والنصيحة الأهم في هذه المرحلة الانتقالية هي ألا تتنازعوا على السلطة وهذا هو ما حدث كثيراً في حالات وظروف مثل ظروفكم الحالية، ونسأل الله ألا يحدث في سوريا العزيزة. فالاختلاف على السلطة يؤدي إلى ضياع المنجزات ويفتح الباب أمام الكامنين في أروقة التحديات الإقليمية والدولية لركوب موجة الثورة وإعادة تشكيلها وتوجيهها وفق مصالحهم هم. وإذا أردتم الاستقرار وتحقيق أماني شعبكم فينبغي ألا يكون هناك أي انتقام من أي أحد، وأن يكون التسامح سبيلكم في كل الأحوال، وأن تضمنوا لجميع الأقليات حقوقها وكرامتها سواسية مع كل المواطنين، لبناء سوريا بناء ديمقراطيا وفق إرادة شعبها كله. حفظ الله سوريا وأهلها."
 
حمد بن جاسم للأسد: نصحتك منذ أكثر من 13 عاماً... لكن أخذتك العزة بالإثم

عربي و دولي

حمد بن جاسم

بشار الأسد

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"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!
11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا
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التقى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإماراتي الاثنين في أبو ظبي لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتناول ملف التجارة لكنّها ركزت بدل ذلك على الوضع في سوريا، غداة دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

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