سوليفان: هناك مخاطر من احتمال عودة التطرف والإرهاب في سوريا ونتعامل معها فوراً كما في الضربات الجوية التي أمر بها بايدن ضد تنظيم الدولة أمس

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".



وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".



وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".



وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".